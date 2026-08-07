Marfin: Στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό

Στην ανακρίτρια οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin, 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας.

Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία και επέστρεψε χθες το βράδυ (6.8.26) στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI, κρατήθηκε στη ΓΑΔΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγο μετά τις 10 οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σχετικά με την υπόθεση της Marfin και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Η 46χρονη αναμένεται να απολογηθεί για τον ρόλο που της αποδίδουν οι Αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, ενώ η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι αθώα και έχει υποστηρίξει ότι θέλει να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η κατηγορούμενη είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, καθώς σε βάρος της είχε ενεργοποιηθεί ερυθρά αγγελία της Interpol από τις ελληνικές Αρχές. Παρέμεινε υπό κράτηση στη Βρετανία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από την ημέρα του εμπρησμού, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Οι Αρχές αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή της προέκυψε μετά από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η έρευνα φέρεται να βασίστηκε σε στοιχεία όπως ο σωματότυπος, το ύψος και τα μαλλιά. Κατά την αστυνομία, η γυναίκα εμφανίζεται κοντά στον άνδρα που έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας και της αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα των δραστών.

Η επίθεση στη Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας. Κουκουλοφόροι έσπασαν τη γυάλινη πρόσοψη του υποκαταστήματος στην οδό Σταδίου και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος τεσσάρων μηνών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται δύο 42χρονοι, οι οποίοι βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Στον έναν αποδίδεται ρόλος συντονισμού της ομάδας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας.