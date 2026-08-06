Λάκης Χαλκιάς: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών – Υποβασταζόμενη η σύζυγός του Αλέκα

Συντετριμμένη και με δάκρια στα μάτια έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, η Αλέκα, για την κηδεία του αγαπημένου της.

Η ίδια, τα παιδιά τους, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι λένε σήμερα το τελευταίο αντίο στην εμβληματική φωνή της μεταπολίτευσης, κρατώντας λουλούδια στα χέρια.

Η σορός του Λάκη Χαλκιά τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Η ταφή του θα γίνει δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί, θαυμαστές και φίλοι κατέκλυσαν τον ναό για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συγγενείς, πολιτικοί και συνάδελφοι γέμισαν τον χώρο με στεφάνια θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Το φέρετρο του αγαπημένου καλλιτέχνη λιτό. Πάνω του στέκεται μόνο η φωτογραφία του τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 82 χρόνων.

Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.