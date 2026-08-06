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Στην Ελλάδα φθάνει σήμερα η 46χρονη από τη Βρετανία που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Αρχείο Intime
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Στη χώρα μας αναμένεται να φθάσει σήμερα Πέμπτη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin το 2010 από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα έγκυος.

Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές και, από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι επίσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των διωκτικών Αρχών συνεχίζονται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα που έδρασε κατά την ημέρα της πολύνεκρης επίθεσης στη Marfin.

Πηγή: protothema.gr

Marfin

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