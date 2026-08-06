Τρεις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη βορειοανατολική Ουκρανία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της περασμένης νύκτας στην Μπαλακλία, μια πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Ένα πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε «μια μεμονωμένη κατοικία», έγραψε ο Βιτάλι Καραμπάνοφ στο λογαριασμό του στο Telegram. «Δυστυχώς μια γυναίκα σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τόπο του πλήγματος και οι διασώστες διεξάγουν έρευνες στα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Ένα δεύτερο πλήγμα σκότωσε δύο ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, κοντά σε μια «άλλη μεμονωμένη κατοικία», σύμφωνα με τον Καραμπάνοφ.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα πλήγματα αυξάνονται στις δύο πλευρές μιας γραμμής του μετώπου που παραμένει σχεδόν ακίνητη, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματά της εναντίον της Ρωσίας και των εδαφών που έχουν καταληφθεί από τη Μόσχα, κυρίως εναντίον εγκαταστάσεων της γιγάντιας ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και ενεργειακών υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ