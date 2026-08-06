Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 69χρονος στην παραλία της Σίβηρης

Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε σήμερα το μεσημέρι ένας 69χρονος ημεδαπός, στην περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων και των αρχών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 69χρονο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.