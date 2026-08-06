Καρυστιανού κατά ΜΜΕ: Έφυγαν 1.000 από τη ΝΔ για Σαμαρά και οι περισσότεροι ασχολούνται με ένα μέλος μας από το Μεσολόγγι

Με τα ΜΜΕ τα βάζει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που – όπως υποστηρίζει – δεν ασχολούνται με τις αποχωρήσεις και τα εσωκομματικά προβλήματα άλλων σχηματισμών, αλλά μόνο με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του κόμματος Καρυστιανού, υποστηρίζεται ότι αποτελεί στόχο το κίνημα και « όχι το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας της απόλυτης διαπλοκής».

Όπως υποστηρίζει «ο ΣΥΡΙΖΑ φυλλοροεί, στο ΠΑΣΟΚ τα εσωκομματικά «μαχαίρια» γυαλίζουν από μακριά, στη ΝΔ περισσότερα από 1.000 στελέχη και πολιτευτές της από παντού στην χώρα, έχουν ήδη μετακινηθεί στον Αντώνη Σαμαρά» αλλά «όλως περιέργως η πλειοψηφία των ΜΜΕ καθημερινά ασχολείται με ένα μέλος… από το Μεσολόγγι το οποίο αποχώρησε προχθές από το Κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«1.000 στελέχη της ΝΔ έφυγαν για τον Αντώνη Σαμαρά, θύελλα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ,…όλοι όμως ασχολούνται με την Μαρία Καρυστιανού

Ο ΣΥΡΙΖΑ φυλλορροεί,… στο ΠΑΣΟΚ τα εσωκομματικά «μαχαίρια» γυαλίζουν από μακριά,… στη ΝΔ περισσότερα από 1.000 στελέχη και πολιτευτές της από παντού στην χώρα, έχουν ήδη μετακινηθεί στον Αντώνη Σαμαρά.

Στην πολιτική σκηνή της χώρας επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι, αλλά… όλως περιέργως η πλειοψηφία των ΜΜΕ καθημερινά ασχολείται με ένα μέλος… από το Μεσολόγγι το οποίο αποχώρησε προχθές από το Κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

Διότι ο στόχος είναι το Κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού και όχι το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας της απόλυτης διαπλοκής. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους».