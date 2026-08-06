Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (06/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι του Δήμου Καλαμάτας.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχαν υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιοχή της Μεσσηνίας που βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.