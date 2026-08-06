Ν. Παππάς: Απένταξαν Canadair, drones και ελικόπτερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και παλεύουμε τις φωτιές με τα νοικιάρικα

Για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας, που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές και του φετινού καλοκαιριού, κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews. Όπως επισήμανε, υπήρχαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων, πόροι που όμως δεν αξιοποιήθηκαν.

«Μετά τις εκλογές του 2019 έχουν καεί πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα. ‘Ακουσα τον κ. Μητσοτάκη να μιλά για μισό δισεκατομμύριο που πήγε σε καθαρισμούς και στις περιοχές που κάηκαν τώρα. Ρωτάμε: Τι έγιναν αυτά τα χρήματα; Ποιες εργασίες έγιναν; Έγιναν σωστά; Μήπως κάποιες από αυτές δεν έγιναν; Καταθέσαμε ερώτηση για όλα αυτά ως Κοινοβουλευτική Ομάδα, μέσω της οποίας αναδεικνύουμε και μια σειρά από άλλα θέματα», ανέφερε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις κυβερνητικές αποφάσεις σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. «Τα χρήματα, οι πόροι ήταν εκεί, τα προγράμματα ήταν διαμορφωμένα, ήταν να πάρουμε Canadair, drones και ελικόπτερα και απεντάχθηκαν», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας αμέσως μετά: «Δεν πήραμε αυτά που δικαιούμασταν με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πέσαμε στα νοικιάρικα. Με νοικιασμένα παλεύουν τις φωτιές οι πυροσβέστες μας». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αεροσκάφη Diamond, κάνοντας λόγο για χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης, καθώς «βρίσκονται κάτω από ένα στέγαστρο, ενώ υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό από το 2018».

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, υπογράμμισε ότι το κόμμα επιστρέφει με σαφές πολιτικό στίγμα και συγκεκριμένο πρόγραμμα για την καθημερινότητα των πολιτών. «Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει την πιο ολοκληρωμένη, κοστολογημένη πρόταση για την ακρίβεια. Το κόμμα το οποίο λέει ότι χωρίς δημόσια ΔΕΗ θα έχουμε ράλι τιμών ενέργειας. Το κόμμα το οποίο λέει ότι χωρίς δημόσια ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν τα δύο διυλιστήρια να έχουν περιθώριο διύλισης τα 20 δολάρια εκεί που είχαν τα 8 δολάρια επί δικής μας διακυβέρνησης. Το κόμμα το οποίο λέει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τα δημόσια πανεπιστήμια και όχι τα αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικά».

Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς απηύθυνε κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες και στα στελέχη που απομακρύνθηκαν το προηγούμενο διάστημα να συναντηθούν ξανά «στον δρόμο προς την κάλπη», τονίζοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επέστρεψε. Είναι εκεί. Το χρώμα του είναι κόκκινο και είναι ο πυρήνας που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να οργανώσει την πολιτική της αντεπίθεση για να αλλάξει ο εκλογικός χάρτης».