Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπισης της μεγάλης φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία – Δείτε βίντεο

Βίντεο από τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση της καταστροφικής φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και, έπειτα από τριήμερη ανεξέλεγκτη πορεία, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, δημοσιοποίησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Το οπτικό υλικό καταγράφει το εύρος της στρατιωτικής συνδρομής στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, από τη διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών έως τις στοχευμένες ρίψεις νερού από εναέρια μέσα σε κρίσιμα σημεία του μετώπου.

«Στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι ΈνοπλεςΔυνάμεις βρίσκονται και πάλι παρούσες. Με εναέρια μέσα πυρόσβεσης και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη δασικών δρομολογίων και αντιπυρικών ζωνών, συνδράμουν εκεί όπου απαιτείται. Με προσήλωση στην αποστολή και δίπλα στην κοινωνία, όπου υπάρχει ανάγκη», αναφέρει το μήνυμα του ΓΕΕΘΑ.