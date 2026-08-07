Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Θάνο Μικρούτσικο: Από τότε γίναμε φίλοι, τον αγαπούσα πολύ και εκείνος με αγαπούσε

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία ανά την Ελλάδα.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε για το πλήθος των καλλιτεχνικών συνεργασιών που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα αλλά και για τη γνωριμία με τον Θάνο Μικρούτσικο.

Αυτό το καλοκαίρι περιοδεύετε σε όλη την Ελλάδα. Είναι δύσκολη η περιοδεία για τους ηθοποιούς;

Εμένα μου αρέσει η περιοδεία, μου αρέσει να οδηγώ, να ταξιδεύω με αυτό το μπουλούκι που γυρνάει στην Ελλάδα και συνδιαλέγεται κάθε βράδυ με διαφορετικό κοινό, σε διαφορετικές πόλεις. Είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι και, όταν η παράσταση είναι καλή, το ενδιαφέρον μεγαλώνει.

Ποιες συνεργασίες θυμάσαι με αγάπη;

Όλες τις συνεργασίες μου τις θυμάμαι! Είχα την τύχη να δουλέψω με πολύ σπουδαίους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, άλλωστε αυτές είναι οι αποσκευές μου, όσα έμαθα από αυτός. Είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος.

Δεν συνεργάστηκα ποτέ με τον Θάνο Μικρούτσικο, αλλά είχε έρθει να με δει σε μια παράσταση στην Πάτρα, τότε ήταν διευθυντής του φεστιβάλ Πάτρας. Ο Θάνος ήταν ένας από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Χωρίς να γνωριζόμαστε, ήρθε, είδε την παράσταση και μετά με έψαχνε. Μου είπε πολύ καλά λόγια και αμέσως μετά, την επόμενη χρονιά, όταν πήρε τη διεύθυνση του Μεγάλου Μουσικής, με κάλεσε να κάνω κάτι στο Μέγαρο.

Από τότε γίναμε φίλοι, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσα πολύ και εκείνος με αγαπούσε. Ξαναβρεθήκαμε σε μια οντισιόν που έκανε ο Ζυλ Ντασέν για την “Όπερα της πεντάρας”. Όταν μπήκα μέσα, ο Θάνος ούρλιαζε στον Ντασέν: “Ζυλ, πρέπει να σου πω, είναι ένας ηθοποιός υπέροχος”. Έτσι, μετά από οντισιόν, γιατί είπα και ένα τραγούδι για να με πάρουν, πήγα και στην “Όπερα της πεντάρας”.

Τον ευχαριστώ ακόμα και τώρα, δεν τελειώνει το ευχαριστώ. Στους ανθρώπους που σε έχουν ευεργετήσει με έναν τρόπο ή σου έχουν δώσει, είναι καλό να λέμε “ευχαριστώ” ακόμα και αν έχουν φύγει.