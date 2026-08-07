Επιχείρησαν να φέρουν 18 κιλά κάνναβης από το “Ελ. Βενιζέλος” – Τρεις συλλήψεις

Τρία άτομα συνελήφθησαν την Τετάρτη στην Αττική κατηγορούμενοι για εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικής οδού, διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών.

Ειδικότερα, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο 37χρονος, κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», να εισάγει δύο συσκευασίες με 18 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την παράδοση και περαιτέρω διακίνησή της από τον 45χρονο και 24χρονο.

Ακολούθως, ο 37χρονος αποπειράθηκε να παραδώσει στον 45χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 24χρονου, βαλίτσα που περιείχε την ποσότητα κάνναβης, πράξη η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της άμεσης σύλληψής τους από τους αστυνομικούς.

Σε επακόλουθη έρευνα σε οικία του 45χρονου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 24χρονος, βρέθηκαν νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού βάρους 60 γραμμαρίων, εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με πλαίσιο αλουμινίου, μετρητή θερμοκρασίας και 3 πλαστικά δοχεία με λίπασμα, καθώς και 4 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 50-70 εκατοστών.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους -18- κιλών και -60- γραμμαρίων,

εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,

4 δενδρύλλια κάνναβης,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

2 ζυγαριές ακριβείας,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ και

βαλίτσα.

Σημειώνεται ότι ένας από τους κατηγορουμένους έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.