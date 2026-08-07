Η Θεσσαλονίκη απέκτησε τον δικό της “Δρομέα” – Η ανάρτηση του Κώστα Βαρώτσου
Ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος παρουσίασε στους φίλους του στο Facebook μια εντυπωσιακή τοιχογραφία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία παραπέμπει στο εμβληματικό έργο του, τον “Δρομέα”.
Η ανάρτηση του καλλιτέχνη περιλαμβάνει δύο φωτογραφίες μιας τοιχογραφίας σε τοίχο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, το οποίο θυμίζει έντονα τον “Δρομέα”, γράφοντας “επιτέλους απέκτησε δρομέα και η Θεσσαλονίκη”.
Δείτε την ανάρτηση:
Η τοιχογραφία είναι έργο του Ap Set που παραπέμπει στη δρομέα και τριαθλήτρια Δήμητρα Ιορδανίδου, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που εκτελούσε στροφή στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη.
“Τραγική σύμπτωση να χαθεί η ζωή μιας δρομέα σε δρόμο που φέρει το όνομα του δρομέα Γρηγόρη Λαμπράκη”…