MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Θεσσαλονίκη απέκτησε τον δικό της “Δρομέα” – Η ανάρτηση του Κώστα Βαρώτσου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος παρουσίασε στους φίλους του στο Facebook μια εντυπωσιακή τοιχογραφία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία παραπέμπει στο εμβληματικό έργο του, τον “Δρομέα”.

Η ανάρτηση του καλλιτέχνη περιλαμβάνει δύο φωτογραφίες μιας τοιχογραφίας σε τοίχο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, το οποίο θυμίζει έντονα τον “Δρομέα”, γράφοντας “επιτέλους απέκτησε δρομέα και η Θεσσαλονίκη”.

Δείτε την ανάρτηση:

Η τοιχογραφία είναι έργο του Ap Set που παραπέμπει στη δρομέα και τριαθλήτρια Δήμητρα Ιορδανίδου, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που εκτελούσε στροφή στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη.

“Τραγική σύμπτωση να χαθεί η ζωή μιας δρομέα σε δρόμο που φέρει το όνομα του δρομέα Γρηγόρη Λαμπράκη”…

Δρομέας Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Γουδί: 53χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον 5ο όροφο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων – “Τα έχασα όλα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 69χρονο για μεταφορά παράτυπων μεταναστών – Έκρυψε δύο άτομα στο πορτ μπαγκάζ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως σήμερα

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Ταξιδιώτης πάει διακοπές στην Πάρο για… έναν μήνα – “Έχω εγώ τον τρόπο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη απέκτησε τον δικό της “Δρομέα” – Η ανάρτηση του Κώστα Βαρώτσου