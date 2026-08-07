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Θάσος: Επιχείρηση διάσωσης 18χρονου από δύσβατη περιοχή

Φωτο αρχείου
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THESTIVAL TEAM

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου 18χρονου Ρουμανικής καταγωγής, από δύσβατο σημείο στο Υψάριο Θάσου.

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό.

Μετά την κλήση του στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Οι πυροσβέστες τον εντόπισαν τραυματισμένο στο πόδι και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026.

Θάσος

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