Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia – Κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Συνελήφθη στη Γερμανία ένας εκ των βασικών εκτελεστών της εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό τον Γεωργιανό «Έντικ», οι οποίοι κατηγορούνται για τέσσερις δολοφονίες, μία απόπειρα δολοφονίας, αρπαγή, εκρήξεις και άλλες εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του αιματηρού πολέμου μεταξύ των ομάδων της μαφίας των λαθραίων τσιγάρων.

Για ένα ακόμα μέλος της συμμορίας των εκτελεστών, ο οποίος αναζητείται, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία του, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Και οι δύο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δίωξης Ανθρωποκτονιών του «ελληνικού FBI» κατηγορούνται μεταξύ άλλων για τη δολοφονία του Ευάγγελου Ζαμπούνη, με 97 σφαίρες από καλάσνικοφ, στις 14/1/2024 στην ενέδρα που του έστησαν έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο.

Στη Γερμανία, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, -στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με γερμανικές Αρχές- τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, εντοπίστηκε και συνελήφθη 31χρονος, γεωργιανής υπηκοότητας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τις δολοφονίες των Σκαφτούρου, Ρουμπέτη, Μουζακίτη και την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός ακόμα ατόμου στην Κατερίνη, στο πλαίσιο του πολέμου στη Greek Mafia, ενώ παράλληλα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για τη δολοφονία του Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκρήξεις και εμπρησμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου καλάσνικοφ.

Ο 31χρονος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.

Τελευταία συνελήφθη με βάση διεθνές ένταλμα και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, «Έντικ», στο Ντουμπάι και αναμένεται η έκδοση του στην Ελλάδα.

Για τον 31χρονο συλληφθέντα στη Γερμανία κινούνται επίσης οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα.

Το δεύτερο μέλος που καταζητείται για τη δολοφονία στον Νέο Κόσμο

Όσον αφορά στον δεύτερο εκ των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Ευάγγελου Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο, από την αστυνομία ανακοινώθηκαν τα εξής:

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία ατόμου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, για υπόθεση ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα την 14-01-2024 στο Νέο Κόσμο Αττικής.

Πρόκειται για τον: (επ) SHOKPA (ον) ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση των εγκλημάτων για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ή και άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσε, στην ανάγκη εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης, στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τις διωκόμενες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476226 και 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έως την 29-10-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ