Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των παιδικών χαρών στον δήμο Πέλλας

Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών προχώρησε ο δήμος Πέλλας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι εργασίες συντήρησης και η προβλεπόμενη πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι «η ασφάλεια των παιδιών είναι πάνω απ’ όλα», τονίζεται η σημασία των χώρων αυτών για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και γνωστοποιείται ότι οι υπηρεσίες του δήμου εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς ώστε οι παιδικές χαρές να ανοίξουν ξανά το συντομότερο δυνατό, προσφέροντας ένα περιβάλλον παιχνιδιού απόλυτα ασφαλές.

Μέχρι τότε καλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μην εισέρχονται στους χώρους των παιδικών χαρών.