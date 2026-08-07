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Συνεχίζεται το κύμα εισόδου εκδρομέων από το τελωνείο Ευζώνων – Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου

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Αυξημένη παραμένει καθημερινά η κίνηση στο τελωνείο Ευζώνων. Σήμερα ουρές σχηματίστηκαν από το πρωί, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου.

Όπως μεταδίδει το ertnews, η αναμονή ξεπερνά τα 20-25 λεπτά, με ταξιδιώτες από τα Βαλκάνια που ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Αυξημένη όμως είναι η κίνηση και στο ρεύμα εισόδου, παρά το ότι έχει ανασταλεί ο βιομετρικός έλεγχος συνεχίζουν να σχηματίζονται ουρές. Το μποτιλιάρισμα οφείλεται όμως και στο ότι έχουν ανοίξει έντεκα πύλες εισόδου για να μην παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου των τουριστών και δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου.

Κατά τον Ιούλιο καταγράφονταν περί τις 35.000 διελεύσεις την ημέρα, αλλά από τις αρχές Αυγούστου το νούμερο αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά και οι 45.000 διελεύσεις πολιτών από το τελωνείο Ευζώνων ξεπερνούν τις 45.000 καθημερινά.

Τελωνείο Ευζώνων

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