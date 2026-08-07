Ουκρανία: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ σήμερα, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε πέντε περιοχές της περιφέρειας αυτής, με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολ, μια πόλη που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τους Ρώσους.

Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Χάνζα.