Νιώθεις ότι δίνεις περισσότερα στις σχέσεις σου; 5 αλλαγές που πρέπει να κάνεις

Η πικρία και το παράπονο μπορούν να «δηλητηριάσουν» αθόρυβα ακόμα και τον πιο δυνατό έρωτα. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να κρατάει λογαριασμό για το ποιος κάνει τα περισσότερα στο σπίτι, στη φροντίδα των παιδιών ή στη σχέση, δεν είσαι μόνη/ος. Δες πώς θα σπάσεις τον φαύλο κύκλο πριν να είναι αργά.

Ας είμαστε ειλικρινείς: όλοι έχουμε νιώσει εκείνο το σφίξιμο στο στομάχι όταν νιώθουμε ότι ο/η σύντροφός μας δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά μας. Στις μακροχρόνιες σχέσεις, οι αφορμές δεν λείπουν ποτέ: τα οικονομικά, οι δουλειές του σπιτιού, η ανατροφή των παιδιών, η σεξουαλική ζωή ή η έλλειψη τρυφερότητας. Ακόμα κι αν δεν το παραδεχόμαστε, οι περισσότεροι από εμάς κρατάμε ένα «νοητό τεφτέρι». Σημειώνουμε τι δώσαμε και τι πήραμε πίσω. Στις υγιείς σχέσεις, η ευτυχία δεν εξαρτάται από ένα αυστηρό «50-50». Εξαρτάται από το αν αισθάνεσαι ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Όταν όμως νιώθεις συστηματικά αδικημένος, η σχέση αρχίζει να φθείρεται από τα θεμέλια.

Γιατί συσσωρεύεται η δυσφορία;

Έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που λαμβάνουν αποφάσεις μαζί και μοιράζονται τις ευθύνες δεν έχουν απλά πιο δίκαιη καθημερινότητα. Έχουν πιο ισχυρό συναισθηματικό δεσμό. Ο λόγος; Η συνεργασία απαιτεί συνεχή επικοινωνία, προλαμβάνοντας τα παράπονα πριν αυτά «στερεοποιηθούν» σε θυμό.

Παράλληλα, το κλειδί για μια ανθεκτική σχέση δεν είναι να βρεις έναν άνθρωπο χωρίς ελαττώματα, αλλά έναν άνθρωπο που είναι καλοσυνάτος, διαθέσιμος και υποστηρικτικός.

Όταν υπάρχει καλή πρόθεση: Τείνεις να δικαιολογείς τον άλλον («είναι κουρασμένος», «έχει άγχος») αντί να υποθέτεις ότι «δεν νοιάζεται».

Όταν επικρατεί η αμυντικότητα και η κριτική: Κάθε μικρή απογοήτευση συσσωρεύεται, μετατρέποντας το κλίμα της σχέσης σε μόνιμα «πολεμικό».

Πότε το παράπονο γίνεται επικίνδυνο;

Το να εκνευριστείς περιστασιακά είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αν όμως:

Το ίδιο θέμα ανακυκλώνεται μήνα με τον μήνα χωρίς λύση,

οι συζητήσεις σας καταλήγουν πάντα σε αδιέξοδο,

βλέπεις πλέον κάθε κίνηση του συντρόφου σου μέσα από ένα «φίλτρο» απογοήτευσης,

τότε η πικρία δεν είναι απλά ένα συναίσθημα — έχει γίνει το μόνιμο κλίμα της σχέσης σου.

Κάνε μια παύση και αναρωτήσου: Μήπως το πρόβλημα ξεκινά από δικά σου βιώματα; Άνθρωποι που μεγάλωσαν με επικριτικούς γονείς ή ένιωθαν συναισθηματικά ανασφαλείς, συχνά φοβούνται να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Περιμένουν από τον άλλον «απλώς να καταλάβει» τι συμβαίνει, μαζεύοντας θυμό στη σιωπή.

5 αλλαγές που πρέπει να κάνεις για να βρεις ξανά την ισορροπία

Αν θέλεις να αλλάξεις το κλίμα ανάμεσά σας, οι ειδικοί σε θέματα σχέσεων προτείνουν 5 συγκεκριμένες κινήσεις:

1. Μίλα καθαρά (Ο/η σύντροφός σου δεν διαβάζει τη σκέψη σου)

Αντί να περιμένεις μέχρι να εκραγείς, περιέγραψε τη συμπεριφορά που σε ενόχλησε και ζήτησε αυτό που χρειάζεσαι συγκεκριμένα.

Μην πεις: «Ποτέ δεν με βοηθάς!»

Πες: «Πιέστηκα πολύ βάζοντας τα παιδιά για ύπνο μόνη μου. Μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο πλάνο για αύριο;»

2. Κοίταξε στον καθρέφτη

Αν πιάνεις τον εαυτό σου να είναι συνεχώς εκνευρισμένος ή αμυντικός όχι μόνο με τη σχέση σου, αλλά γενικότερα, μήπως η δική σου στάση τροφοδοτεί το πρόβλημα; Η αλλαγή της δικής σου συμπεριφοράς μπορεί να κάνει θαύματα.

3. Κάνε «παράπονα» με παραγωγικό τρόπο

Εστίασε στην πράξη και όχι στον χαρακτήρα του άλλου. Εξήγησε τι συνέβη, γιατί σε επηρέασε και τι θα βοηθούσε στο μέλλον. Η εποικοδομητική κουβέντα προσκαλεί σε διάλογο. H προσωπική επίθεση προκαλεί άμυνα.

4. Διορθώστε το λάθος άμεσα

Τα ευτυχισμένα ζευγάρια δεν είναι αυτά που δεν τσακώνονται ποτέ. Είναι εκείνα που ζητούν συγγνώμη, αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, δείχνουν ενσυναίσθηση και επανασυνδέονται πριν ο θυμός γίνει μόνιμος.

5. Δες τη συνολική εικόνα

Κανένας και καμία σύντροφος δεν είναι τέλειος/α. Αυτό που μετράει είναι αν οι καλές στιγμές, η τρυφερότητα, το χιούμορ, η αφοσίωση και η συναισθηματική στήριξη, είναι περισσότερες από τις απογοητεύσεις.

Τι να θυμάσαι

Σε κάθε μακροχρόνια σχέση θα υπάρξουν στιγμές τριβής. Το ερώτημα δεν είναι αν θα τσακωθείτε, αλλά τι θα κάνετε μετά. Τα πιο υγιή ζευγάρια αντικαθιστούν τη βεβαιότητα με την περιέργεια, τη σιωπή με τη συζήτηση και το «κρατάω λογαριασμό» με την ειλικρινή προσπάθεια για επανασύνδεση.

Πηγή: ladylike.gr