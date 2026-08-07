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Χαλκίδα: 30χρονη έπεσε στη θάλασσα από την υψηλή γέφυρα – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Χαλκίδα, όταν μία 30χρονη γυναίκα έπεσε στη θάλασσα από την υψηλή γέφυρα της πόλης.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ενημερώθηκε για το περιστατικό από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το επαγγελματικό σκάφος «ΑΝΤΙΓΟΝΗ».

Η 30χρονη εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο και ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται, ενώ προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Χαλκίδα

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