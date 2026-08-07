Στις 9 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας – Πότε θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Οπρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Helexpo και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.