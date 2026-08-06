Μάλια: Πώς πνίγηκε η 42χρονη – “Τα παιδιά φώναζαν και έκλαιγαν, πέντε άνθρωποι κάναμε ΚΑΡΠΑ”

Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο δύο γυναικών και τριών παιδιών στα Μάλια, όταν η 42χρονη από την Ολλανδία βούτηξε για να βοηθήσει τη φίλη της που παρασυρόταν από τα ρεύματα και έχασε τη ζωή της. Ο πνιγμός σημειώθηκε την Τετάρτη (5/8) στα ανοιχτά της παραλίας Κλωτζανή, με τα παιδιά, ηλικίας 3, 8 και 15 ετών, να παραμένουν μόνα στο σκάφος και να φωνάζουν απεγνωσμένα για βοήθεια.

Ο πνιγμός της 42χρονης στα Μάλια επιβεβαιώθηκε από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι μαρτυρίες όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο περιγράφουν σκηνές πανικού. «Είδα να κουνάνε τα παιδάκια τα χέρια και να ζητάνε βοήθεια», ανέφερε στον Alpha χειριστής σκάφους θαλάσσιων σπορ, ο οποίος εντόπισε το ακυβέρνητο σκάφος περίπου 500 μέτρα από την ακτή.

Η προσπάθεια να σώσει τη φίλη της

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει σκάφος για θαλάσσια βόλτα μαζί με τρία παιδιά ηλικίας 3, 8 και 15 ετών. Όταν η 43χρονη άρχισε να παρασύρεται από τα ρεύματα και κάλεσε σε βοήθεια, η 42χρονη βούτηξε για να τη βοηθήσει, όμως έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό.

«Μας είπαν τα παιδιά πως η μάνα ήταν λίγο πιο πέρα από το βαρκάκι», ανέφερε ο χειριστής του σκάφους, περιγράφοντας τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν.

«Πέντε άτομα κάναμε ΚΑΡΠΑ»

Οι μαρτυρίες που προβλήθηκαν από τον Alpha περιγράφουν την αγωνιώδη επιχείρηση διάσωσης. «Η γυναίκα κρατούσε την άλλη μέσα στο νερό, δεν είχε τις αισθήσεις της», είπε ο ιδιοκτήτης επιχείρησης θαλάσσιων σπορ, ενώ ο ναυαγοσώστης ανέφερε: «Πέντε άτομα κάναμε ΚΑΡΠΑ. Τουλάχιστον ένα τέταρτο προσπαθούσαμε να την επαναφέρουμε, αλλά δεν βρίσκαμε σημάδια ζωής».

«Οι δύο γυναίκες ήταν πολύ μακριά από την ακτή. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα», σημείωσε ακόμη ένας ναυαγοσώστης.

«Τα παιδιά ήταν σε κατάσταση πανικού»

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τον ALPHA, το Λιμενικό περισυνέλεξε τη διασωθείσα 43χρονη και τα τρία παιδιά, τα οποία βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

«Όταν της είπα ότι η γυναίκα δεν ζει, έβαλε τα κλάματα. Τα παιδιά ήταν σε τραγική κατάσταση, φώναζαν και έκλαιγαν», περιέγραψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θαλάσσιων σπορ.

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου της 42χρονης ήταν ο πνιγμός εντός ύδατος, ενώ το τρίχρονο παιδί της αναμένεται να παραλάβει η 21χρονη αδελφή του, η οποία ταξίδεψε από την Ολλανδία.