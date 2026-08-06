ΕΔΕ για τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση 75χρονης που βρέθηκε νεκρή στα Χανιά

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπόθεση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή των Χανίων, αφού είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, έδωσε με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, καθώς η ηλικιωμένη φέρεται να είχε πρσαχθεί στο ΑΤ Χανίων πριν δηλωθεί αγνοούμενη όμως δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί και έφυγε από μόνη της, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανεύρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026, η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανώμενη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του Τμήματος η γυναίκα αποχώρησε, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς.

Ακολούθως, μεσημβρινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου.

Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από Ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική προφορική του εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το Αστυνομικό Τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθηκών αποχώρησής της. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.