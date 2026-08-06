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Η UEFA δεν αλλάζει στάση και πιέζει για την απομάκρυνση του Τζιάνι Ινφαντίνο από τη FIFA

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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μπορεί να βρήκε στήριξη μέσα στη FIFA, όμως έχει χάσει για τα καλά την υποστήριξη της UEFA, με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία να συνεχίζει να πιέζει για την αποχώρησή του.

Η UEFA με νέα ανακοίνωση θέλησε να κάνει σαφές ότι η στάση της κόντρα στον Τζιάνι Ινφαντίνο δεν έχει αλλάξει, παρά την δημόσια στήριξη προς το πρόσωπό του από τη FIFA.

«Από το περασμένο Σάββατο έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο Ινφαντίνο έχει χάσει τη στήριξή μας και αυτό δεν έχει αλλάξει. Η ανακοίνωση πως εργαζόμενοι στη FIFA, με θέσεις που φυσικά εξαρτώνται από την παρουσία του Ινφαντίνο στην προεδρία, βρίσκονται στην ίδια σελίδα μαζί του, δεν αλλάζει κάτι για εμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της UEFA.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι δεν αρκεί μόνο η ματαίωση του σχεδίου πώλησης μεριδίου του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, αλλά θέλει να έχει εγγυήσεις ότι δεν θα εμφανιστεί κάτι ανάλογο στο μέλλον που θα φέρει νέα ρήξη.

Η UEFA έχει απειλήσει με αποχή των ομάδων της από τις διοργανώσεις της FIFA, κάτι που θα προκαλούσε τεράστιο σάλο και πρόβλημα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μιας και δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς την παρουσία των ευρωπαϊκών χωρών.

FIFA UEFA

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