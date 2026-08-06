Κρήτη: 55χρονος πείσθηκε ότι ιστοσελίδα θα του εξασφάλιζε αποδόσεις σε μετοχές και έχασε €100.000

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας 55χρονος στην Κρήτη ο οποίος πείσθηκε από απατεώνες να επενδύσει σε μετοχές δήθεν υψηλής απόδοσης, με αποτέλεσμα να χάσει 100.000 ευρώ.



Σύμφωνα με την καταγγελία του 55χρονου, η περιπέτειά του ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου όταν αναζήτησε στο διαδίκτυο επενδυτικές ευκαιρίες και εντόπισε ιστοσελίδα που υποσχόταν μεγάλα και άμεσα κέρδη από επενδύσεις σε μετοχές.



Όπως ανέφερε στις Αρχές για την απάτη που στήθηκε σε βάρος του, είχε επηρεαστεί και από πρόσωπο του περιβάλλοντός του, το οποίο του μιλούσε διαρκώς για τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια επένδυση.



Αποφασίζοντας να επικοινωνήσει με τη συγκεκριμένη σελίδα, ήρθε σε επαφή με δύο άτομα με τα οποία αντάλλασσε μηνύματα μέσω Viber.



Αφού τον έπεισαν ότι τα χρήματά του θα πολλαπλασιάζονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο 55χρονος ακολούθησε τις οδηγίες του και πραγματοποίησε δύο τραπεζικές μεταφορές, καταθέτοντας συνολικά 100.000€ σε λογαριασμούς τραπεζών στη Γερμανία και τη Λιθουανία.



Ωστόσο, λίγο πριν προχωρήσει και σε μια τρίτη κατάθεση ύψους 50.000€, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν εξελισσόταν όπως του είχαν παρουσιάσει και έτσι δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή.



Πηγή: cretalive.gr