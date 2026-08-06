MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: 55χρονος πείσθηκε ότι ιστοσελίδα θα του εξασφάλιζε αποδόσεις σε μετοχές και έχασε €100.000

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Θύμα διαδικτυακής απάτης  έπεσε ένας 55χρονος στην Κρήτη ο οποίος πείσθηκε από απατεώνες να επενδύσει σε μετοχές δήθεν υψηλής απόδοσης, με αποτέλεσμα να χάσει 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 55χρονου, η περιπέτειά του ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου όταν αναζήτησε στο διαδίκτυο επενδυτικές ευκαιρίες και εντόπισε ιστοσελίδα που υποσχόταν μεγάλα και άμεσα κέρδη από επενδύσεις σε μετοχές.

Όπως ανέφερε στις Αρχές για την απάτη που στήθηκε σε βάρος του, είχε επηρεαστεί και από πρόσωπο του περιβάλλοντός του, το οποίο του μιλούσε διαρκώς για τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια επένδυση.

Αποφασίζοντας να επικοινωνήσει με τη συγκεκριμένη σελίδα, ήρθε σε επαφή με δύο άτομα με τα οποία αντάλλασσε μηνύματα μέσω Viber.

Αφού τον έπεισαν ότι τα χρήματά του θα πολλαπλασιάζονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο 55χρονος ακολούθησε τις οδηγίες του και πραγματοποίησε δύο τραπεζικές μεταφορές, καταθέτοντας συνολικά 100.000€ σε λογαριασμούς τραπεζών στη Γερμανία και τη Λιθουανία.

Ωστόσο, λίγο πριν προχωρήσει και σε μια τρίτη κατάθεση ύψους 50.000€, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν εξελισσόταν όπως του είχαν παρουσιάσει και έτσι δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή.

Πηγή: cretalive.gr

Απάτη Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

“Νίκη”: Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης για αποστολή ελικοπτέρων Apache στα ΗΑΕ;

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης προς Καλαμαριά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Σαμοθράκη: 21χρονος ναυαγοσώστης έσωσε Ιταλίδα τουρίστρια – “Την έβγαλαν στη στεριά σε ημιλιπόθυμη κατάσταση”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Υποχρεωτική η δημοσίευσή τους από την 1η Οκτωβρίου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Στο 100% η πληρότητα σε πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες