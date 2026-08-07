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Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Marfin

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Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε στην 3η τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη συλληφθείσα για την υπόθεση της Marfin.

Η κατηγορούμενη ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη . Έξω από τα ανακριτικά γραφεία, λιγοστοί συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης.

Νωρίτερα είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ, με το κλιμάκιο του ελληνικού FBI να την παραλαμβάνει από το βρετανικό έδαφος.

Ειδικότερα, η ομάδα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη χθες το πρωί στο Λονδίνο για να παραλάβει τη γυναίκα.

Από το αεροδρόμιο η 46χρονη μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ειδικότερα, η ομάδα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη χθες το πρωί στο Λονδίνο για να παραλάβει τη γυναίκα.

Από το αεροδρόμιο η 46χρονη μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Πηγή: protothema.gr

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