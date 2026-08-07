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Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και σήμερα στην 30η Επαρχιακή Οδό

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THESTIVAL TEAM

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Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στην 30ή Επαρχιακή Οδό θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στην 30ή Επαρχιακή Οδό «Ρύσιο – Ταγαράδες – Αγία Παρασκευή – Σουρωτή – Βασιλικά», στο τμήμα από τα Βασιλικά έως τη Σουρωτή, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

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