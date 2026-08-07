Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 καταναλωτές στο Πανόραμα και συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται μεταξύ των οδών: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Λ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, ΚΑΣΑΝΔΡΟΥ, Α.ΚΟΡΑΗ.

Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη από τις 08:00 έως τις 15:00 επίσης στο Πανόραμα και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ,Λ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΣΧΥΛΟΥ. καθώς και στις οδούς : ΣΤΑΔΙΟΥ και ΝΙΚΗΣ.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 καταναλωτές στον Δήμο Δέλτα, σε τμήμα της ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ από το ύψος της 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και σε τμήμα της ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ με την συμβολή της με την ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ καθώς και στις παρακείμενες/κάθετες οδούς.

Τέλος χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 10:00 έως τις 11:00 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή της ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, στο τμήμα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ μεταξύ των ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ και ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ και σε τμήματα των καθέτων επί του συγκεκριμένου τμήματος της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΣΟΦΟΚΛΗ, ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ, ΟΜΗΡΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ, ΑΝΘΕΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)