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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Σήμερα η καταβολή του αδειοδωροσήμου σε 91.455 οικοδόμους

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THESTIVAL TEAM

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Καταβάλλεται σήμερα το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όπως αναφέρει ο φορέας στην ανακοίνωσή του, όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό καλούνται να προχωρήσουν ηλεκτρονικά στην καταχώρισή του μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπηρεσίας «Dashboard του Πολίτη».

e-ΕΦΚΑ

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