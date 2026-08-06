Λαμία: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 30χρονος μετά από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) στις 04:15’, στην ΠΕΟ Λαμίας – Καρπενησίου, στο ύψος του Αγίου Νικολάου Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ΙΧΕ όχημα που οδηγούσε 30χρονος, κάτοικος Καρπενησίου, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου.