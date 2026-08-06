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Ουκρανία: Σχεδόν 16.000 ξένοι εθελοντές πολεμούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σχεδόν 16.000 ξένοι εθελοντές από 72 χώρες υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα στρατιωτική αξιωματούχος.

Σχεδόν 40% των ξένων μαχητών προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής, δήλωσε η στρατιωτική διαμεσολαβήτρια (όμπουντσμαν) Όλια Ρεσετίλοβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αριθμούν περίπου 880.000 στρατιώτες.

Τον Ιούνιο, ο τότε υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ είχε ανακοινώσει σχέδια για την αύξηση έως και κατά 50% του αριθμού των ξένων που στρατολογούνται σε μονάδες επίθεσης και πεζικού.

Το Κίεβο επιδιώκει να προσελκύσει στρατιώτες απ’ όλο τον κόσμο προσφέροντας μέσο μηνιαίο μισθό που αντιστοιχεί σε περίπου 6.700 δολάρια.

Η Ουκρανία δημιούργησε τη Διεθνή Λεγεώνα της λίγο αφού η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της το 2022 ώστε να στρατολογήσει ξένους εθελοντες. Ξένοι μαχητές πολεμούν επίσης στο πλευρό των Ρώσων.

Ουκρανία

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