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Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου και σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται έως και σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στα ερείσματα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (χ.θ. 6+200) έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ν. Ρυσίου (χ.θ. 18+850). Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος τυχόν αποκλεισμού των οδικών τμημάτων θα είναι περιορισμένος.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

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