Εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και στην 28η Επαρχιακή Οδό

Εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, από τις 09.00π.μ. έως τις 15.00μ.μ. και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων και αντικατάστασης λαμπτήρων

· στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής έως τα Βασιλικά, καθώς και

· στην 28η Επαρχιακή Οδό, στην είσοδο του Πλαγιαρίου.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.