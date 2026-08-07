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Εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και στην 28η Επαρχιακή Οδό

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THESTIVAL TEAM

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Εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, από τις 09.00π.μ. έως τις 15.00μ.μ. και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων και αντικατάστασης λαμπτήρων

· στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής έως τα Βασιλικά, καθώς και

· στην 28η Επαρχιακή Οδό, στην είσοδο του Πλαγιαρίου.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

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