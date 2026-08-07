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Σέρρες: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου στο οποίο σκοτώθηκαν μητέρα και γιος

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερρών. Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 07:30 στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 24χρονο και τη 43χρονη μητέρα του, οι οποίοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν θανάσιμα από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματός τους με το φορτηγό.

Η μοιραία σύγκρουση καταγράφηκε σε βίντεο με τις εικόνες να προκαλούν σοκ. Το βίντεο καταγράφηκε από το κινητό του οδηγού του φορτηγού, ο οποίος έκανε live μετάδοση.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.

Σέρρες

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