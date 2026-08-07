Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκροί μητέρα και γιος στο τροχαίο έξω από την Παλαιοκώμη – ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερρών.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 07:30 στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 24χρονο και τη 43χρονη μητέρα του, οι οποίοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν θανάσιμα από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματός τους με το φορτηγό.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.