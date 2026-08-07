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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 69χρονο για μεταφορά παράτυπων μεταναστών – Έκρυψε δύο άτομα στο πορτ μπαγκάζ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στη σύλληψη 69χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ στην περιοχή της Σταυρούπολης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανωτέρω, στο χώρο αποσκευών του οποίου, βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα μεταφοράς.

Θεσσαλονίκη

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