Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 69χρονο για μεταφορά παράτυπων μεταναστών – Έκρυψε δύο άτομα στο πορτ μπαγκάζ

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στη σύλληψη 69χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ στην περιοχή της Σταυρούπολης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανωτέρω, στο χώρο αποσκευών του οποίου, βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα μεταφοράς.