Μαρία Κορινθίου: Είμαι πια τόσο χορτασμένη, όντως αισθάνομαι ότι τα έχω κάνει όλα

Ικανοποιήμενη με τη μέχρι τώρα πορεία της σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο δήλωσε η Μαρία Κορινθίου. Κάνοντας έναν απολογισμό της μέχρι τώρα διαδρομής της, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν έχει την ανάγκη να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Αντιθέτως, νιώθει πλήρης και σίγουρη για τον ευατό της.



Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, η Μαρία Κορινθίου εξήγησε ότι έχει επιβραδύνει τους ρυθμούς με τους οποίους άλλοτε λειτουργούσε. Όπως είπε αρχικά: «Είμαι καταευχαριστημένη, καταευτυχισμένη και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Έχω πατήσει φρένο. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή μου. Αυτό όλο ήρθε ψυχικά, εγκεφαλικά. Έδωσα εντολή. Σε πολλά πράγματα έδωσα εντολή. Σε ένα από αυτά λοιπόν, ουσιαστικά κάθισα πίσω και γύρισα και είπα, “Μαρία, μπροστά στον εαυτό σου αυτή τη στιγμή να ηρεμήσεις”.



«Να κατεβάσω ταχύτητα, να γαληνέψω, να πάρω μια ανάσα και ουσιαστικά να έχω και μεγαλύτερη διαύγεια, πιο καθαρό μυαλό στο πώς θέλω από δω και στο εξής να δρομολογήσω τη ζωή μου. Δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο στα 20, ούτε στα 30, ούτε στα 40, και στα 50 και στα 60. Θέλω να πω ότι ανά δεκαετία αλίμονο αν δεν αλλάζαμε σαν άνθρωποι», πρόσθεσε στη συνέχεια.



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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανάγκη που είχε κάποια στιγμή να διαφοροποιηθεί και να δοκιμαστεί σε έναν ρόλο που διέφερε από ότι είχε κάνει μέχρι τότε. «Σίγουρα στα 40 ήταν εκεί που αποφάσισα και γύρισα και είπα, και το ουσιαστικά κλείνω και αυτό που ξεκινήσαμε πριν που ξέχασα να το ολοκληρώσω, ότι μετά από αυτού του τύπου ρόλους, στα 40 μου γύρισα και είπα, επειδή μου ξαναγύριζαν προτάσεις τέτοιου τύπου ρόλοι, γύρισα και είπα, “Θέλω να κάνω το Jordan”. Ήθελα πάντα να το κάνω το Jordan».



Η Μαρία Κορινθίου τόνισε ότι έχει υιοθετήσει μια διαφορετική οπτική και ότι τώρα πια είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη. Την ίδια στιγμή νιώθει σίγουρη για τον εαυτό της, χωρίς να διακατέχεται από ανασφάλειες. «Ξεκίνησα σιγά-σιγά πολλά πράγματα να αναθεωρώ. Φίλτραρα πολλά και άρχισα να κόβω και τη ζωή μου άρχισα να τη βλέπω διαφορετικά. Γενικά αυτή τη στιγμή είμαι σε μία φάση της ζωής μου που είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη για το τι είμαι, ποια είμαι, τι θέλω ακριβώς να κάνω. Δεν έχω καμία ανασφάλεια να δείξω, να αποδείξω, να επιμείνω για το οτιδήποτε. Όσο πιο μικρή είσαι, νομίζεις ότι πρέπει να αποδείξεις και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αποδείξεις, γιατί και η υποκριτική είναι και εμπειρία».



Κλείνοντας, δήλωσε πως νιώθει πλήρης με όσα έχει πετύχει. «Είμαι πια τόσο χορτασμένη, όντως αισθάνομαι ότι τα έχω κάνει όλα. Δεν το λέω υπεροπτικά. Αισθάνομαι πολύ χορτασμένη ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας και ταυτόχρονα πολύ μπουχτισμένη», συμπλήρωσε.