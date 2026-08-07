Παιδιά στην πισίνα: 6 απαράβατοι κανόνες για την πρόληψη του πνιγμού

Η πισίνα προσφέρει στα παιδιά παιχνίδι, άσκηση και πολύτιμες καλοκαιρινές εμπειρίες. Χρειάζεται, όμως, διαρκής προσοχή. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά και συχνά χωρίς φωνές ή έντονες κινήσεις που θα ειδοποιήσουν τους γύρω.

Ο παιδίατρος Richard So της Cleveland Clinic εξηγεί ότι η ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις ώρες κατά τις οποίες τα παιδιά βρίσκονται μέσα στο νερό. Αρχίζει από την προετοιμασία των ενηλίκων και συνεχίζεται ακόμη και όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται.

1. Μαθήματα κολύμβησης από κατάλληλη ηλικία

Η κολύμβηση είναι μια βασική δεξιότητα ζωής. Βοηθά το παιδί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αντιδράσει καλύτερα εάν βρεθεί απροσδόκητα στο νερό.

Σύμφωνα με τις νεότερες συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, για πολλά παιδιά τα μαθήματα μπορούν να αρχίσουν μετά το πρώτο έτος της ζωής. Η απόφαση εξαρτάται από τη σωματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, τη συχνότητα επαφής με το νερό και τις ιδιαίτερες συνθήκες της οικογένειας.

Τα μαθήματα, ωστόσο, δεν κάνουν ένα παιδί «άτρωτο» στον πνιγμό. Ακόμη και όσα κολυμπούν καλά χρειάζονται επίβλεψη. Η υπερβολική εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους μπορεί να τα οδηγήσει σε επικίνδυνες επιλογές.

2. Ένας ενήλικος παρακολουθεί συνεχώς

Κάθε φορά που παιδιά βρίσκονται μέσα ή κοντά στο νερό, πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος ενήλικος που έχει αποκλειστικά την ευθύνη της επίβλεψης. Η παρουσία ναυαγοσώστη δεν καταργεί την ευθύνη του γονέα ή του συνοδού.

Ο ενήλικος που επιβλέπει δεν πρέπει:

να ασχολείται με το κινητό, βιβλίο ή άλλη οθόνη,

να συμμετέχει σε συζήτηση που αποσπά την προσοχή του,

να καταναλώνει αλκοόλ,

να απομακρύνεται χωρίς να παραδώσει την επίβλεψη σε άλλον ενήλικο.

Τα μικρά παιδιά και όσα δεν έχουν καλές κολυμβητικές ικανότητες χρειάζονται έναν ενήλικο μέσα στο νερό και σε απόσταση τέτοια ώστε να μπορεί να τα αγγίξει αμέσως. Η στενή και αδιάλειπτη επίβλεψη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης.

3. Τα παιχνίδια της πισίνας δεν είναι σωσίβια

Τα φουσκωτά μπρατσάκια, τα στρώματα, οι κουλούρες και τα «μακαρόνια» της πισίνας μπορεί να βοηθούν στο παιχνίδι, αλλά δεν αποτελούν εξοπλισμό ασφαλείας. Μπορούν να ξεφουσκώσουν, να γλιστρήσουν ή να απομακρυνθούν από το παιδί.

Όταν απαιτείται μέσο επίπλευσης, πρέπει να χρησιμοποιείται πιστοποιημένο σωσίβιο, κατάλληλο για το βάρος και το μέγεθος του παιδιού. Ακόμη και τότε, η επίβλεψη παραμένει απαραίτητη.

4. Οι ενήλικοι πρέπει να γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ

Σε κάθε δραστηριότητα κοντά στο νερό είναι σημαντικό να υπάρχει τουλάχιστον ένας ενήλικος εκπαιδευμένος στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, γνωστή ως ΚΑΡΠΑ. Η άμεση αντίδραση μετά την ανάσυρση ενός ανθρώπου από το νερό μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση.

Σε επείγον περιστατικό πρέπει να καλούνται αμέσως το ΕΚΑΒ στο 166 ή ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες επιτρέπει στον παρευρισκόμενο να ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια.

5. Τακτικά διαλείμματα από το νερό

Το πολύωρο παιχνίδι κουράζει τα παιδιά. Όταν μειώνονται οι δυνάμεις και η συγκέντρωσή τους, αυξάνεται και ο κίνδυνος ατυχήματος.

Τα τακτικά διαλείμματα δίνουν χρόνο για ξεκούραση, νερό και επίσκεψη στην τουαλέτα. Παρότι το παιδί βρίσκεται μέσα στην πισίνα, εξακολουθεί να χάνει υγρά μέσω της εφίδρωσης. Η ανεπαρκής ενυδάτωση μπορεί να προκαλέσει κόπωση και μειωμένη ενέργεια.

Στα διαλείμματα πρέπει επίσης να ανανεώνεται το αντηλιακό, ιδιαίτερα μετά το κολύμπι ή το σκούπισμα με πετσέτα.

6. Ασφαλής πισίνα και όταν δεν χρησιμοποιείται

Η ασφάλεια μιας ιδιωτικής πισίνας δεν εξαρτάται μόνο από τη συμπεριφορά των παιδιών. Ο χώρος πρέπει να περιορίζει την πρόσβασή τους όταν δεν υπάρχει επίβλεψη.

Η πισίνα χρειάζεται περίφραξη και στις τέσσερις πλευρές, ύψους τουλάχιστον 1,20 μέτρων, με πόρτα που κλείνει και ασφαλίζει μόνη της. Κοντά στην περίφραξη δεν πρέπει να υπάρχουν καρέκλες, τραπέζια, παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σκαλοπάτια.

Οι αποχετεύσεις της πισίνας πρέπει να διαθέτουν ασφαλή καλύμματα, ώστε να μην παγιδευτούν μαλλιά ή μέρη του μαγιό. Οι μικρές φουσκωτές πισίνες πρέπει να αδειάζουν και να αποθηκεύονται αμέσως μετά τη χρήση. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, όπως η απαγόρευση του τρεξίματος και της βουτιάς από σημεία που δεν είναι κατάλληλα.

Κανένα μέτρο δεν αρκεί μόνο του. Η μεγαλύτερη προστασία προκύπτει από τον συνδυασμό δεξιοτήτων κολύμβησης, ενεργής επίβλεψης, σωστού εξοπλισμού και ασφαλούς πρόσβασης στην πισίνα.

Πηγή: health.clevelandclinic, iatropedia.gr