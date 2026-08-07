Πιερία: Διέρρηξαν αυτοκίνητο σε παραλία και βούτηξαν αντικείμενα αξίας 19.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύδνας – Κολινδρού, κλοπή – διάρρηξη οχήματος που έγινε χθες το μεσημέρι σε παραλιακή περιοχή της Πιερίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 ημεδαποί άνδρες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες διέρρηξαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αφαίρεσαν 1 κινητό τηλέφωνο και 2 βαλίτσες με διάφορα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 19.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκαν σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.