Θεσσαλονίκη: Μαζική αγωγή κατά της Ryanair μετά το θρίλερ στον αέρα – Η 33χρονη που έσωσε τον Σέρβο περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές

Μαζική αγωγή αποζημίωσης κατά της Ryanair προαναγγέλλουν επιβάτες της μοιραίας πτήσης, μετά το θρίλερ που εκτυλίχθηκε στον αέρα στις 10 Ιουλίου. Οι νομικές κινήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τους επιβάτες να διεκδικούν αποζημιώσεις ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες.

Παράλληλα, συγκλονίζει η μαρτυρία της 33χρονης Ελένης Κυράνου, της επιβάτιδας που καθόταν δίπλα στον Σέρβο ταξιδιώτη στην πτήση της Ryanair στις 10 Ιουλίου, η οποία κατάφερε να τον συγκρατήσει, όταν μετά τη θραύση του παραθύρου βρέθηκε εκτός του αεροσκάφους.

Η ίδια περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον αέρα, τον πανικό των επιβατών, την προσπάθειά της να τον τραβήξει πίσω, αλλά και το ψυχολογικό τραύμα που, όπως λέει, συνεχίζει να αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα.

Η μαρτυρία της 33χρονης Ελένης Κυράνου

“Ήμουν η ακριβώς διπλανή του Σέρβου επιβάτη, που καθόταν στο παράθυρο εγώ καθόμουν στην μέση, όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου, είναι κάτι τραγικό που ακόμη δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω. Με το που ακούσαμε την έκρηξη τον δυνατό τον κρότο, έστριψα το κεφάλι μου στα δεξιά γιατί από εκεί ακούστηκε και ο δυνατός κρότος και είδα τον άνθρωπο το πάνω μέρος και το δεξί του μέρος να βρίσκεται έξω από το παράθυρο αντέδρασα αμέσως”, περιγράφει η 33χρονη επιβάτης.

“Τον άρπαξα από τον ώμο και φώναξα βοήθεια για να προσπαθήσω να τον τραβήξω ξανά μέσα στο αεροπλάνο. Είχε βγει όλο το κεφάλι εκτός από ένα κομματάκι που είχε μείνει εντός, ήταν σαν να ήταν από πλαστελίνη ο άνθρωπος. Είναι μια εικόνα που με στοιχειώνει ακόμη είναι η αλήθεια και που προσπαθώ να την ξεπεράσω με ιατρική βοήθεια και ψυχολογική και είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ”.

Η κ. Κυράνου συνεχίζει λέγοντας: “Δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση ήταν ο άνθρωπος όσο ήταν έξω από το παράθυρο, με το που καταφέραμε να τον βάλουμε μέσα με την βοήθεια των συνεπιβατών που τρέξανε να με βοηθήσουν και σκαρφάλωναν από πάνω μου και από τις πίσω θέσεις γιατί εγώ δε τον άφηνα γιατί φοβόμουν ότι θα φύγει από το παράθυρο, είχε ξαναβρεί τις αισθήσεις του αλλά φοβόμουν μην έχει πάθει διάσειση και τον σκουντούσα για να μη τον πάρει ο ύπνος, είχε τις αισθήσεις του, ήταν γενικά στα χαμένα. Αρχικά προσπάθησε να ελευθερωθεί από μένα αλλά τον έσφιξα πιο δυνατά πάνω μου καθ όλη την διάρκεια και μετά όταν ήρθε ένας επιβάτης να μας φέρει ένα μεταλλικό κουτί για να μην κινδυνεύουμε άμεσα, το κρατούσα και αυτό μ όλη μου την δύναμη και ήμουν εκεί εστιασμένη, είχε τις αισθήσεις του αλλά ήταν πιστεύω κάπου αλλού. Τον σκουντουσα τον ρωτούσα αν είναι καλά μου απαντούσε κάποιες φορές είμαι κάποιες φορές δεν είμαι. Ηταν σοκαριστικό για όλους μας κανείς δεν πιστεύω ότι αντιλήφθηκε εκείνη την στιγμή τι βιώσαμε. Εκείνη την στιγμή η τρομάρα και το σοκ ήταν τόσο μεγάλο και πιστεύω πως όλοι ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα βγούμε από αυτό το αεροπλάνο ζωντανοί”.

Όπως περιγράφει “Με το που έπεσαν οι μάσκες του τοποθέτησα πρώτα την δικιά του και μετά την δικιά μου, νομίζω πως είχα και γω αίματα πάνω μου, δεν ένιωθα πράγματα εκείνη την στιγμή, γενικά ήταν όλα τραγικά και έντονα. Ηταν σκηνές από ταινία. Εμένα τραυματίστηκε το χέρι μου και έχω κάποια αναπνευστικά προβλήματα και θέμα ακοής, το μεγαλύτερο προβλημα είναι το ψυχολογικό, δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμη, υπάρχουν ώρες που είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Με το που επέστρεψα στην Ελλάδα αμέσως ζήτησα ιατρική βοήθεια και φαρμακευτική αγωγή και όντως είναι κάτι που ακόμη το δουλεύουμε. Πιστεύω θα το κουβαλάω για πάντα.

Παράλληλα όπως η ίδια αναφέρει το ψυχολογικό τραύμα παραμένει: “Δεν πιστεύω ότι κλείνει αυτή η πληγή πιστεύω θα το κουβαλάω για όλη μου την ζωή. Με έχει αλλάξει, ήμουν χαρούμενος άνθρωπος, την αλλαγή την βλέπουν η οικογένεια και οι φίλοι μου, με δύο φίλες μου ήμουν στο αεροπλάνο, και εκείνες είναι σε σοκ. Πηγαίναμε ταξίδι, για μια συναυλία. Ηταν μια μέρα που ξεκίνησε ευχάριστα και κατέληξε σε θρίλερ. Απ ότι κατάλαβα η κυρία με το που έγινε ο κρότος έλυσε την ζώνη και έφυγε. Η σήμανση για την ζώνη απ όσο μου είπαν είχε σβήσει”.

“Όλο αυτο συνέβη αφού απογειώθηκε το αεροπλάνο δεν ξέρω πόση ώρα ήμασταν στον αέρα και πόσο ψηλά ήμασταν, ήταν στην αρχή προς τη μέση της πτήσης”.

“Σε όσους αφηγούμαι την ιστορία προσπαθώ να το ελαφρύνω γιατί φοβάμαι ότι θα πάθουν κάτι. Πήρα την οικογένεια μου όταν έφτασα Γερμανία και τους είπα «είμαι καλά. Μαμά έσωσα έναν άνθρωπο, αλλά εγώ είμαι καλά». Προσπαθώ να το διακωμωδώ για να το περνάω όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Οπότε κλείνω τα μάτια ακούω όλα όσα έγιναν και μου έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό”.

Μαζική αγωγή αποζημίωσης κατά της Ryanair

Ο Συνήγορος της 33χρονης Γρηγόρης Μαρκοβίτης αναφέρει: “Μια εκ των εντολέων μας επιβάτιδα αυτής της πτήσης είναι η κοπέλα που καθόταν δίπλα στον υπήκοο Σερβίας και στην ουσία τον έσωσε συγκρατώντας τον μέσα στο αεροπλάνο Οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται στην κρίση του δικαστηρίου. Να αποκατασταθεί η όποια βλάβη υπέστη ο καθένας”.

O κ. Μαρκοβίτης τονίζει ότι σε συνεργασία με συναδέλφους από Αμερική θα κατατεθεί μαζική αγωγή αποζημίωσης. Κάθε ένας από τους επιβάτες θα πρέπει να εξασφαλίσει την νομική υπεράσπιση του.

“Θα γίνει παράταση πολιτικής αγωγής εάν και εφόσον προχωρήσει το ποινικό σκέλος στην Ελλάδα, ενώ βρίσκονται εν αναμονή της πραγματογνωμοσύνης την οποία και παρακολουθούμε από κοντά με ειδικούς συμβούλους, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε αποτελέσματα, ανέφερε.

Ο δικηγόρος της 33χρονης επισήμανε ότι από αυτά που προκύπτουν μέχρι στιγμής υπήρχε μια πλημμελής συντήρηση της μηχανής του αεροσκάφους και ένα κομμάτι του κινητήρα αποκολλήθηκε και είχαμε ως συνέπεια την θραύση του τζαμιού και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.