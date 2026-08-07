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Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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THESTIVAL TEAM

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης ο Δήμος Κορινθίων, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, προκειμένου να συνδράμει στην εναέρια επιτήρηση και την επιχειρησιακή εικόνα του μετώπου.

Στις 16:20 ενεργοποιήθηκε και το 112, αποστέλλοντας ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Κορινθία βρίσκεται σήμερα στην Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς), γεγονός που έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.

Κορινθία Φωτιά

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