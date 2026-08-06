Συγκίνηση στο ύστατο “χαίρε” στον πιλότο του ελικοπτέρου που έχασε τη ζωή του στην Ψάθα – Δείτε εικόνες

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι πυροσβέστες αποχαιρέτησαν τον Αριστοτέλη Δαμίγο, τον πιλότο και συντονιστή-μεταφραστή που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα.

Στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας παραβρέθηκαν περισσότερα από διακόσια άτομα. Ήταν πολλοί συγγενείς και φίλοι, καθώς και πυροσβέστες, που θέλησαν να αποτίνουν ύστατο φόρο τιμής μαζί με την οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού, έλαβε χώρα σεμνή θρησκευτική τελετή, παρουσία ιερέα και με τη συμμετοχή χορωδίας ψαλτών, ενώ συνάδελφοι πυροσβέστες και συγγενείς εκφώνησαν επικήδειους στη μνήμη του εκλιπόντος.

Στεφάνια απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρος Καμπούρης και άλλοι.

Δείτε εικόνες: