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Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας μετά από “περίεργο” τροχαίο στο κέντρο της πόλης

Αρχείο Intime
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 15:30, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για τροχαίο ατύχημα στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, τους καταγγέλθηκε ότι το τροχαίο έγινε μετά από καταδίωξη και εμβολισμό οχήματος από άλλο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του ενός οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Θεσσαλονίκη

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