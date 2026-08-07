Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Στέφανι Κορινθίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 σε δύσβατο σημείο και δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 82 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Κορίνθου, ενώ στο συμβάν έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου. Επιπλέον, στις 16:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.