MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Στέφανι Κορινθίας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 σε δύσβατο σημείο και δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 82 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Κορίνθου, ενώ στο συμβάν έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου. Επιπλέον, στις 16:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Κορινθία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32 εκατoμμύρια ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Πλήγμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική η συμφωνία Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Ευτύχιος Σαρτζετάκης: Οι πυρκαγιές έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος – Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την αποκατάσταση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες αποψίλωσης και κοπής κλαδιών δέντρων και σήμερα σε δύο επαρχιακούς δρόμους

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Η Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο – “Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα”