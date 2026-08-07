Ζάκυνθος: Έχουν καταγραφεί τρία περιστατικά απαντά η ΕΛ.ΑΣ. στις καταγγελίες Γιαννάκου για 8 βιασμούς τουριστριών

Απάντηση στις καταγγελίες του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο αναφορικά με οκτώ φερόμενα περιστατικά βιασμών τουριστριών στη Ζάκυνθο σε διάστημα 20 ημερών, έδωσε η αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ. με ανακοίνωσή της τονίζει ότι από τον περασμένο Μάιο έως και τις 6 Αυγούστου έχουν καταγγελθεί τρία καταγεγραμμένα σχετικά περιστατικά, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

«Οι Υπηρεσίες μας παραμένουν προσηλωμένες στη διερεύνηση κάθε σχετικής καταγγελίας, στην προστασία των θυμάτων και στην αξιόπιστη ενημέρωση της κοινής γνώμης, με βάση αποκλειστικά τα επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, από τις 15 Ιουνίου μέχρι σήμερα οκτώ γυναίκες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από καταγγελλόμενους βιασμούς, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα περίπου δύο αντίστοιχα περιστατικά που είχαν καταγραφεί το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 2026 έως και την 6η Αυγούστου 2026 έχουν καταγγελθεί σε αρμόδια Υπηρεσία μας τρία περιστατικά για τα οποία ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές Αρχές και έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

Οι Υπηρεσίες μας παραμένουν προσηλωμένες στη διερεύνηση κάθε σχετικής καταγγελίας, στην προστασία των θυμάτων και στην αξιόπιστη ενημέρωση της κοινής γνώμης, με βάση αποκλειστικά τα επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία».