Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – “Δεν απειλούνται κατοικίες” λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 82 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 οχήματα.

Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδρομή από τον Δήμο και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Κορίνθου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, προκειμένου να συνδράμει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.

Νωρίτερα, στις 16:20, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Στεφάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 3.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, Ανδρέας Πούλος, είπε: «Η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε σπίτια. Ευτυχώς, δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Φαίνεται να ξεκίνησε από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών».