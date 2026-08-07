Μυστράς: Σήμερα η απολογία του 55χρονου που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης ο 55χρονος από τον Μυστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι έκρυβε για περισσότερο από δύο χρόνια τη σορό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρούσε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου και έχει προκαλέσει σοκ, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να δώσουν απαντήσεις τόσο για τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου όσο και για όσα ακολούθησαν.

Ο 55χρονος έχει παραδεχθεί στις Αρχές ότι τοποθέτησε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη και την κρατούσε εκεί για περισσότερο από δύο χρόνια, προκειμένου να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η απολογία του και οι εξηγήσεις που θα δώσει για την απόφασή του να αποκρύψει τον θάνατο του πατέρα του και να διατηρήσει τη σορό του μέσα στο ξενοδοχείο.

«Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του»

Ο συνήγορος του 55χρονου, Άγις Κοκκορός, μιλώντας στο Mega, απέδωσε τη συμπεριφορά του εντολέα του και σε ψυχολογικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι είχε «παθολογική αγάπη» για τους γονείς του.

«Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλά», ανέφερε ο συνήγορος, σημειώνοντας ότι ο 55χρονος αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα της πράξης του. «Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, ότι δηλαδή έπρεπε να του έχει δώσει μια πρέπουσα ταφή στον πατέρα του», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 55χρονος φέρεται να εισέπραττε, εκτός από τη σύνταξη του νεκρού πατέρα του, και εκείνη της επίσης αποβιώσασας μητέρας του.

Νεκροτομή και τοξικολογικές για τον θάνατο του 90χρονου

Την ίδια ώρα, κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 90χρονου. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση αναμένουν τα ευρήματα προκειμένου να σχηματίσουν ασφαλέστερη εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εξωτερικά στη σορό δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή τραύματα. Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά μέχρι να ολοκληρωθεί η νεκροτομή και να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν ο 90χρονος πέθανε από φυσικά αίτια ή εάν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που θα οδηγήσει τις Αρχές σε διαφορετική κατεύθυνση.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν πότε ακριβώς πέθανε ο 90χρονος, ποια ήταν η αιτία του θανάτου του και τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή του θανάτου μέχρι την τοποθέτηση της σορού στον καταψύκτη.

Παράλληλα, ερευνάται πλήρως το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 55χρονος φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του αποκρύπτοντας τον θάνατό του.

Οι εξηγήσεις που θα δώσει σήμερα ο 55χρονος κατά την απολογία του, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων, αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Πηγή: protothema.gr