Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη μέσα σε λίγες ώρες – Μετέφεραν 15 αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν χθες και προχθές σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, τέσσερις διακινητές, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί και ένας Έλληνας, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το απόγευμα σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους όπως προέκυψε νωρίτερα είχε αποβιβάσει από το όχημα σε παρακείμενη δασική περιοχή όπου και εντοπίστηκαν.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου σε συνεργασία με Αξιωματούχο της Frontexσυνέλαβαν έναν ημεδαπό, ο οποίος ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους όπως προέκυψε νωρίτερα είχε αποβιβάσει από το όχημα σε επαρχιακή οδό του Έβρου, όπου και εντοπίστηκαν να κινούνται πεζή.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός διακινητής στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης καθόσον του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Στην τέταρτη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε ορεινή περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματακαι κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης, Σουφλίου και Φερών Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου Ορεστιάδας.