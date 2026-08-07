Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται ακόμα ένα ανακαινισμένο γήπεδο μπάσκετ, πού βρίσκεται – Δείτε βίντεο

Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στην οδό Κίμωνος Βόγα. Πρόκειται για το πρώτο, από τα συνολικά έξι γήπεδα μπάσκετ, που θα δημιουργηθούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης τους επόμενους μήνες. Το γήπεδο μπάσκετ αναπλάστηκε και έχει νέο αγωνιστικό δάπεδο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανέφερε σε ανάρτησή του, ότι ό δήμος θα συνεχίσει να επενδύει στον αθλητισμό και σε σύγχρονους χώρους άθλησης.

«Στην οδό Κίμωνος Βόγα ένα ακόμα γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται πλήρως αναπλασμένο στους κατοίκους και στη νέα γενιά της πόλης. Με νέο αγωνιστικό δάπεδο, σύγχρονο εξοπλισμό και ανανεωμένη εικόνα. Δημιουργήσαμε έναν ασφαλή και όμορφο χώρο άθλησης, παιχνιδιού και συνάντησης για τη γειτονιά. Η ανάπλαση πραγματοποιήθηκε με δωρεά της ΔΕΗ και αποτελεί το πρώτο από τα συνολικά έξι γήπεδα μπάσκετ που θα ανανεωθούν σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον αθλητισμό, στο δημόσιο χώρο και στις γειτονιές μας. Δημιουργούμε σύγχρονους χώρους που δίνουν ζωή στην πόλη, αλλά και ευκαιρίες άθλησης για όλους», όπως ανέφερε.

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