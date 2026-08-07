Κ. Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις

Στις δυνατότητες των νέων Canadair DHC-515, στην πορεία των πυρκαγιών στη χώρα και στον αυξημένο κίνδυνο για τις επόμενες ημέρες αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Ο κ. Τσίγκας διευκρίνισε τι σημαίνει στην πράξη η δυνατότητα νυχτερινής πτήσης των νέων αεροσκαφών, επισημαίνοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρώτο DHC-515 στην Ελλάδα το 2028

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα επιδιώκει, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και να ενισχύσει συνολικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα και εξοπλισμό.

Το πρώτο από τα επτά νέα Canadair DHC-515 που προορίζονται για την Ελλάδα αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2028, ενώ τα υπόλοιπα έξι θα ακολουθήσουν σταδιακά έως το 2031. Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, το πρώτο αεροσκάφος που βρίσκεται ήδη στη γραμμή παραγωγής στον Καναδά προορίζεται για την Ελλάδα.

Το DHC-515 αποτελεί την εξέλιξη των παλαιότερων CL-215 και CL-415 και διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα πλοήγησης, διαχείρισης και επίγνωσης της κατάστασης, καθώς και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που ενισχύουν την ασφάλεια και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Τι σημαίνει η δυνατότητα νυχτερινής πτήσης

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα του νέου Canadair να πετά τη νύχτα δεν σημαίνει πως θα μπορεί εξαρχής να πραγματοποιεί νυχτερινές ρίψεις νερού.

«Θα μπορεί να πετά τη νύχτα, όμως, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα μπορεί να επιχειρεί πυροσβεστικά τη νύχτα», επισήμανε.

Οι πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση οργάνων. Την ίδια στιγμή, οι θερμικές κάμερες και τα συστήματα ενίσχυσης του διαθέσιμου φωτός μπορεί να επηρεάζονται από την έντονη λάμψη της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα η εικόνα που φτάνει στους χειριστές να μην αποδίδει πάντοτε αντικειμενικά την κατάσταση στο έδαφος.

Η χαμηλή πτήση ανάμεσα σε καπνούς, ορεινούς όγκους και χαράδρες, σε συνδυασμό με την παρουσία επίγειων δυνάμεων, καθιστά τις ρίψεις νερού εξαιρετικά επικίνδυνες μετά τη δύση του ηλίου.

Περισσότερος χρόνος πάνω από την πυρκαγιά

Παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, το DHC-515 θα προσφέρει σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Θα μπορεί να παραμένει πάνω από μια πυρκαγιά και να πραγματοποιεί ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και, στη συνέχεια, να πετά και να προσγειώνεται μετά τη δύση του ηλίου σε άλλο αεροδρόμιο.

Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίζεται πολύτιμος χρόνος, καθώς το αεροσκάφος δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείπει νωρίτερα το μέτωπο για να επιστρέψει στη βάση του πριν νυχτώσει.

Παράλληλα, τα νέα τεχνολογικά συστήματα θα μπορούν να αξιοποιούνται για αποστολές επιτήρησης, μεταστάθμευσης ή έγκαιρης προετοιμασίας για την επόμενη επιχείρηση.

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια των επίγειων δυνάμεων, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Μέσα στο περιβάλλον που δημιουργεί η κλιματική κρίση, οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχυόμαστε σε προσωπικό και μέσα», τόνισε ο κ. Τσίγκας.

Οι δυσκολίες στη φωτιά Βοιωτίας και Δυτικής Αττικής

Αναφερόμενος στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ο κ. Τσίγκας περιέγραψε τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες επιχείρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε πολλά σημεία το έδαφος ήταν δύσβατο, με απότομες πλαγιές, βραχώδεις σχηματισμούς και πολύ μεγάλες κλίσεις. Οι δασοκομάντος χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να κατέβουν με σχοινιά, προκειμένου να προσεγγίσουν τις εστίες.

Παράλληλα, επειδή δεν υπήρχε πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα, χρησιμοποιήθηκαν ενδιάμεσες αντλίες και ζεύξεις σωληνώσεων, ώστε να ενισχυθεί η πίεση του νερού και να φτάσει στα υψηλότερα και πιο δύσβατα σημεία.

Το έργο των δυνάμεων δυσχέραναν ακόμη περισσότερο οι ισχυροί άνεμοι, οι πυκνοί καπνοί και η μορφολογία του εδάφους. Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα αξιοποίησης των εναέριων μέσων κατά τις πρώτες 35 ώρες της πυρκαγιάς.

Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Για την εικόνα των μετώπων, ο κ. Τσίγκας ανέφερε ότι η πυρκαγιά στη Σκύρο είχε περιοριστεί, ενώ στην Αττική παρέμεναν καπνίζοντα σημεία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, χωρίς να έχει αποχωρήσει προσωπικό. Από το πρώτο έως το τελευταίο φως της ημέρας πραγματοποιούνταν ρίψεις και διαβροχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές αναζωπυρώσεις.

«Δύσκολες οι επόμενες τρεις ημέρες»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος προειδοποίησε ότι οι επόμενες τρεις ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των ανέμων.

Όπως εξήγησε, οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρή βλάστηση, μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτατη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Απηύθυνε, επομένως, έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν απολύτως τη χρήση φλόγας στην ύπαιθρο, καθώς και οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά.

«Αν δεν ξεκινήσει μια πυρκαγιά, δεν θα μπορέσει να επεκταθεί», υπογράμμισε.

Στις 267 οι συλλήψεις από την αρχή του έτους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών. Όπως εξήγησε, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνουν στα σημεία εκδήλωσης των πυρκαγιών, συλλέγοντας ευρήματα, καταθέσεις, φωτογραφίες και βιντεοληπτικό υλικό.

Από την αρχή του 2026 έως τις 5 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 238, ποσοστό 89,14%, αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και οι υπόλοιπες 29, ποσοστό 10,86%, πυρκαγιές από πρόθεση.

«Δυστυχώς, υπάρχουν πολίτες ανάμεσά μας που προβαίνουν σε χρήση φλόγας με σκοπούς που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν», κατέληξε ο κ. Τσίγκας.