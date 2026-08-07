myAGRO: Οι 5 μεγάλες αλλαγές στις αγροτικές ενισχύσεις – Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Νέους κανόνες στις αιτήσεις για τις αγροτικές ενισχύσεις φέρνει το myAGRO, η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας υποβάλλεται η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2026. Το νέο σύστημα επιστρατεύει αυτόματες διασταυρώσεις, προσυμπληρωμένα στοιχεία και δεδομένα από το Κτηματολόγιο, με στόχο αφενός να περιοριστεί η γραφειοκρατία για τους παραγωγούς και αφετέρου να ενισχυθούν οι έλεγχοι για τους δικαιούχους των κοινοτικών ενισχύσεων.



Κρίσιμη ημερομηνία για τους παραγωγούς είναι η 15η Σεπτεμβρίου, έως την οποία θα πρέπει να έχουν υποβάλει την αίτησή τους όσοι επιθυμούν να λάβουν πρόωρη προκαταβολή, ενώ για τις 16 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί το οριστικό κλείσιμο της πλατφόρμας.



Παράλληλα, επιδίωξη του νέου συστήματος είναι να μπει τέλος στην πρακτική των διαδοχικών παρατάσεων και του εκ νέου ανοίγματος των αιτήσεων για διορθώσεις.



Πιο συγκεκριμένα:

Οι μεγάλες αλλαγές της νέας πλατφόρμας

Αυτόματες διασταυρώσεις & προσυμπλήρωση: Αξιοποιούνται άμεσα τα ψηφιακά δεδομένα της ΑΑΔΕ και του ΥΠΑΑΤ. Οι παραγωγοί δεν χρειάζεται να καταχωρίζουν ξανά στοιχεία που το κράτος ήδη διαθέτει, μειώνοντας δραστικά τα σφάλματα.

Νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο & σύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο: Ενσωματώνεται το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, για την ορθή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων και τα δεδομένα του Κτηματολογίου για την άμεση επαλήθευση της ιδιοκτησίας και της νόμιμης χρήσης της γης.



Τέλος στο σκάναρισμα μισθωτηρίων: Καταργείται η υποχρέωση ανάρτησης (scan) χειρόγραφων μισθωτηρίων. Δηλώνονται πλέον μόνο τα βασικά στοιχεία της μίσθωσης, απλοποιώντας θεαματικά τη διαδικασία.



«Κάρτα Αγρότη» με QR Code: Ενεργοποιείται στις 28 Αυγούστου ειδική εφαρμογή QR Code για την άμεση, ασφαλή και ψηφιακή εξυπηρέτηση των παραγωγών.



Ανοιχτή αγορά αλλά με κανόνες: Διευρύνονται οι πύλες υποβολής σε γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, καθώς και σε λογιστές και λογιστικά γραφεία. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά πλαίσιο δέουσας επιμέλειας για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.



Στόχος προοδευτικά να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο χωρίς παρατάσεις

Η 15η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί το κρίσιμο ορόσημο υποβολής για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν πρόωρη προκαταβολή, ενώ η 16η Οκτωβρίου 2026 ορίστηκε ως η ημερομηνία για το οριστικό κλείσιμο της πλατφόρμας. Ταυτόχρονα, η νέα αίτηση αποτελεί παρακαταθήκη για την ΕΑΕ των επόμενων ετών. Στόχος είναι η ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να μπει τέλος στην κουλτούρα των διαρκών παρατάσεων και εκ νέου ανοίγματος της αίτησης για συμπληρώσεις και διορθώσεις.



Στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:



Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς:



«Η σημερινή ημέρα είναι ορόσημο. Το σύστημα πληρωμών δεν είναι μια στεγνή τεχνική λεπτομέρεια· είναι η πύλη από την οποία εισρέουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην πραγματική οικονομία και στην περιφέρεια. Η νέα πλατφόρμα δεν μοιράζει απλά χρήματα. Ανακτά την εμπιστοσύνη απέναντι σε τρία κρίσιμα ακροατήρια: τους γνήσιους παραγωγούς που μοχθούν στο χωράφι και στο στάβλο, την ελληνική κοινωνία που απαιτεί διαφάνεια, και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η μεταρρύθμιση αυτή έγινε πράξη χάρη στη συλλογική προσπάθεια της ΑΑΔΕ, της Κυβέρνησης και του Υπουργείου μας.»



Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής:

«Παραδίδουμε στους αγρότες και τους επαγγελματίες μια αίτηση σταθερή, λειτουργική και με έτοιμα, προσυμπληρωμένα δεδομένα. Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Όμως, χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των υπηρεσιών μας και τη συνεργασία με τους φορείς, τα καταφέραμε. Η αρχή μας είναι μία: τα χρήματα των φορολογουμένων πηγαίνουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους. Κλείνουμε κάθε παράθυρο σε παρατυπίες και καλούμε τους παραγωγούς να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την προκαταβολή τους.»



Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς:



«Η πλατφόρμα είναι πλέον ζωντανή και ανοιχτή. Σίγουρα εμπεριέχει δυσκολίες και καλούμαστε σε μια μετάβαση, σε ένα καινούργιο πράγμα που θα έχει ατέλειες, όμως για πρώτη φορά έχουμε μια εφαρμογή που ανήκει στο κράτος και αυτό είναι κάτι που το παλεύαμε χρόνια. Στόχος μας, μέσα από τη στενή συνεργασία, είναι να διορθώνουμε καθημερινά τα προβλήματα για να πετύχουμε όσο το δυνατόν δικαιότερες πληρωμές για τους Έλληνες αγρότες.»



Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης:

«Οι έντιμοι επαγγελματίες του χώρου ζητούσαν επί χρόνια αυστηρούς ελέγχους, καθώς υφίσταντο αθέμιτο ανταγωνισμό. Απέναντι σε όσους διανοηθούν να “βάλουν το χέρι στο μέλι”, θα είμαστε αμείλικτοι. Όσοι παρανομούν πρέπει να παραπέμπονται αυτεπάγγελτα στα πειθαρχικά όργανα με το ερώτημα της οριστικής στέρησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία.»



Ο Πρόεδρος της ΠΕΦΑΣΥ, Δημήτριος Ντογκούλης:

«Ως πιστοποιημένα ΚΥΔ από το 2014, στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα αυτή προσπάθεια, καθώς μέσω των φορέων μας υποβάλλεται το 97% των δηλώσεων καλλιέργειας. Η δήλωση αγροτικών ενισχύσεων είναι μια επίπονη και δυσνόητη διαδικασία με χιλιάδες σελίδες κανονισμών, όμως η συνεργασία και η δυναμική που έχει αναπτυχθεί με την ΑΑΔΕ μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα.»



Ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ, Δημήτριος Χριστοφοράκης:

«Η εμπλοκή των λογιστών-φοροτεχνικών στη νέα πλατφόρμα αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της πολιτείας και της ΑΑΔΕ στον κλάδο μας, ο οποίος έχει ήδη αποδείξει την ετοιμότητά του στην ψηφιακή μετάβαση και το MyDATA. Κατά την πρώτη αυτή χρονιά εφαρμογής είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή ευελιξία, καθώς και ξεκάθαρες οδηγίες γύρω από τα μέτρα δέουσας επιμέλειας.»



Η παρουσίαση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού της ΑΑΔΕ στο YouTube, προσελκύοντας περισσότερους από 2.000 ταυτόχρονα συνδεδεμένους συμμετέχοντες και εκπροσώπους φορέων. Τα σχόλια και τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης έχουν καταγραφεί και θα απαντηθούν αναλυτικά το αμέσως επόμενο διάστημα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της παρουσίασης εδώ .



Επισημαίνεται ότι, για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr/myagro) έχει ήδη αναρτηθεί αναλυτικός Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων, ο οποίος θα επικαιροποιείται διαρκώς.



Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:



–Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.

–Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Αγροτικές Ενισχύσεις > Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) > Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης